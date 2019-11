Benjamin (24) stippelt als ambassadeur toekomst van de Kempen uit Jef Van Nooten

14u46 1 Kasterlee De 24-jarige Benjamin Bruyns uit Kasterlee is gekozen als ambassadeur voor het Kempenpact 2030. De student van Thomas More werkt zo aan een nieuwe en ambitieuze toekomstvisie voor de Kempen.

Eind oktober organiseerde Streekplatform Kempen een ‘Toekomstforum’ in Laakdal. Tijdens dat forum werd de eerste aanzet gegeven voor een nieuw, sterk toekomstplan voor de Kempen: het Kempenpact 2030. Tachtig Kempenaars namen deel aan het forum. Benjamin Bruyns uit Kasterlee, een van de studenten die het excellentie-programma ICE Honours van Thomas More volgt, was de enige student. Hij werd gekozen als ambassadeur van het Kempenpact 2030. “Ik ben oprecht blij dat ik de kans krijg om mee te werken aan de Kempen van de toekomst. Ik apprecieer echt dat alle aanwezigen naar mij, de jongste deelnemer, willen luisteren”, zegt de kersverse ambassadeur. Benjamin Bruyns.

Warm houden

Het is Benjamins droom om de Kempen op wereldvlak op de kaart te zetten tegen 2030. Als ambassadeur wordt hij het gezicht van die toekomstplannen en wil hij het enthousiasme dat tijdens het forum ontstaan is, warm houden.

Benjamin woont in Kasterlee en studeert Elektronica-ICT aan de Thomas More-hogeschool. Naast het ICE Honours programma en zijn ambassadeurschap voor het Kempenpact 2030 zet hij zich ook nog vrijwillig in bij de brandweer van Kasterlee.