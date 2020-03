Bediende gewond bij gewapende overval op nachtwinkel: 21-jarige verdachte gepakt, twee kompanen voortvluchtig Jef Van Nooten

02 maart 2020

16u34 0 Kasterlee De politie in Turnhout voert een onderzoek naar een gewapende overval op de nachtwinkel langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee. De overval gebeurde vrijdagavond rond 22 uur. Drie (gemaskerde) mannen hebben er een grote buit gemaakt aan geld, sigaretten en telefoonkaarten. De winkelbediende raakte gewond na een klap op het hoofd. Een 21-jarige overvaller uit Arendonk kon zaterdag worden opgepakt.

De politie in Turnhout heeft zaterdag een 21-jarige uit Arendonk opgepakt voor zijn betrokkenheid bij een gewapende overval in Kasterlee. Rond 22 uur stapte de man man de nachtwinkel. Hij was niet gemaskerd, maar maakte volgens de eerste vaststellingen wel deel uit van het plan van de overvallers. Hij wandelde naar de toonbank en deed alsof hij iets wilde kopen. Daarna hield hij de winkelbediende een tijdlang aan de praat.

Buit

Eén minuut later stormden twee gemaskerde mannen de nachtwinkel binnen. Eén van hen was gewapend met een pistool, zijn kompaan droeg een blauwe zak bij zich om de buit in te steken.

Wacht

De niet-gemaskerde man die als eerste de nachtwinkel binnen kwam, lijkt even te schrikken, maar maakte volgens de politie wel deel uit van de overval. Mogelijk was hij even voor zijn twee gemaskerde kompanen de winkel binnen gegaan om zeker te zijn dat er geen andere klanten in de winkel waren. Kort nadat zijn kompanen de nachtwinkel binnen vielen, ging hij de wacht houden aan de inkomdeur.

Terwijl de gewapende overvaller de winkelbediende bedreigde met een pistool, vulde de andere man de blauwe zak met waardevolle voorwerpen. Zo hadden de daders het onder meer gemunt op sigaretten en telefoonkaarten, maar ze gingen ook aan de haal met een flinke som cash geld. De overvallers namen uitgebreid hun tijd. De hond-up duurde een paar minuten. De totale buit bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Muts

De winkelbediende wilde de overvallers niet zomaar laten vertrekken met de buit. Wanneer ze wegvluchtten, ging hij hen achterna met een stok. Eén overvaller kon hij vast grijpen aan de inkomdeur. Tijdens de schermutseling die daar ontstond, kon hij ook de muts van de overvaller aftrekken, maar de crimineel kon ontkomen. Nog gaf de winkelbediende zich niet gewonnen. Hij zette ook buiten de achtervolging in, maar kreeg buiten op straat een zware klap op het achterhoofd van één van de overvallers. De gewonde winkelbediende zocht hulp bij het pizzarestaurant aan de overkant van de straat. Daar werden de politie en een ziekenwagen gebeld. Pas een tijdje later wandelde hij gewond de nachtwinkel terug binnen. Het slachtoffer werd met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoeksrechter

De 21-jarige verdachte werd na zijn arrestatie zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om de man aan te houden.

De nachtwinkel langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee opende in december 2006 de deuren. Minder dan één jaar later vond er een eerste gewapende overval plaats, maar nadien bleef het er rustig op dat vlak.