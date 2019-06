Auto’s belanden in gracht op Vorsel JVN

12 juni 2019

17u17 2

Op Vorsel in Kasterlee zijn woensdagvoormiddag rond 11.50 uur twee auto’s op elkaar gebotst. Beide voertuigen zijn na de aanrijding in de gracht beland. In één van de auto’s raakte de bestuurster gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.