Ark van Noë viert 10 dagen feest Jef Van Nooten

22 augustus 2019

16u42 0 Kasterlee De Ark van Noë in Lichtaart (Kasterlee) viert vanaf vrijdag 10 dagen feest. Het evenement ‘Ark Fest’ is ontstaan uit het foodtruckfestival dat er vorig jaar plaats vond. “Door een festival van 10 dagen te organiseren, ben je minder weersafhankelijk”, zegt Nick Smets.

De Ark van Noë vormt de komende tien dagen het decor van Ark Fest, een tiendaags festival van 23 augustus tot en met 1 september. “Het is ontstaan uit het Foodtruckfestival dat we vorig jaar hebben georganiseerd. Maar omdat we daar erg weersafhankelijk mee waren, gaan we nu een festival van tien dagen organiseren”, vertelt Nick Smets. “We houden nu ieder weekend een foodtruckfestival met 10 à 13 foodtrucks. Tussen die twee weekends organiseren we elke dag andere activiteiten. zoals een visprijskamp, salsa-avond, Nederlandstalige avond, kajaktochten, wandeltochten, ontbijten, … Door een langere periode te nemen, zijn we minder weersafhankelijk. Bij een evenement heb je altijd vaste kosten. Die kunnen we nu spreiden over meerdere dagen en we hebben meer kans op een paar dagen mooi weer.”

De kalender van Ark Fest ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23/8

foodtruckfestival

camping night met kids

kidsshow (goochelen en entertainment).

Zaterdag 24/8

ontbijt

foodtruckfestival

kajaktochten

wandeltochten

tiroler en après ski avond

Zondag 25/08

ontbijt

foodtruckfestival

kajaktochten

wandeltochten

live optredens

Maandag 26/08

Salsa avond

Dinsdag 27/08

Nederlandstalige avond

Woensdag 28/08

Kids jump day ( +- 15 springkastelen) verdeeld op het terrein.

Donderdag 29/08

Afterwork

Vrijdag 30/08

foodtruckfestival

live optredens

kidsshow (goochelen en entertainment).

Zaterdag 31/08

ontbijt

foodtruckfestival

kajaktochten

wandeltochten

Ark Beach party

Zondag 01/09

ontbijt

foodtruckfestival

kajaktochten

wandeltochten

live optredens