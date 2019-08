Arbeider zwaargewond nadat muur op hem valt Wouter Demuynck

10 augustus 2019

13u33

Zaterdagochtend is om iets voor 10 uur een arbeider zwaargewond geraakt bij een ongeval op een bouwwerf op Zavelduin in Kasterlee. De kraanman was betonplaten aan het lossen, maar door de hevige wind begon zijn kraan een beetje te wankelen en stootte een betonplaat tegen een gemetste muur. Die muur viel om, maar de kraanman kon nog achteruit springen waardoor de muur enkel op zijn benen terechtkwam. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.