Ambachtelijke fruitboomkwekerij zet deuren open voor publiek in augustus: ‘De rondleidingen vinden plaats in kleine groepjes en volledig corona-proof’ Jurgen Geyselings

20 juli 2020

12u51 0 Kasterlee In augustus zet Hoebenschot Plant en Tuin uit Lichtaart zijn tuin en ambachtelijke fruitboomkwekerij op verschillende dagen open voor het grote publiek. Met dit initiatief speelt het tuinaannemersbedrijf in op de tendens dat mensen deze zomer meer tijd in eigen tuin zullen doorbrengen.

Hoe corona ook zijn voordeel heeft. “Heel wat mensen heben tijdens de lockdown opnieuw het genieten in eigen hof ontdekt”, vertelt bestuurder en tuinarchitect Geert Laenen van Hoebenschot Plant en Tuin. “Ze hebben de smaak te pakken om van hun tuin een heerlijke plek te maken. Met onze ‘Open Tuin’ geven we hiervoor inspiratie en ondersteuning. Iedereen die tuinideeën wil opdoen, is welkom.” Deze ‘Open Tuin’ is een creatief alternatief voor het welgekende focusweekend ‘Open Tuinen’ van Landelijke Gilden in juni dat door corona geannuleerd werd.

Tuin van de toekomst

Dit event grijpt Hoebenschot Plant en Tuin ook aan om mensen tijdens de rondleiding te informeren over hoe hun tuin klaar te stomen voor de toekomst. “Warme lente- en zomerdagen zijn fijn, maar ze zorgen ook voor droogte. Tegelijk maakt het lage grondwaterpeil dat we spaarzaam moeten omspringen met water. Deze combinatie dwingt ons om onze kijk op tuinieren bij te stellen. Zo wapenen we ons tegen schade en waterverspilling. En kunnen we ook in de toekomst genieten van een heerlijke tuin”, klinkt Geert vastberaden.

Rondleidingen

Op zaterdagnamiddag 1 augustus tussen 13 uur en 18 uur leidt Geert bezoekers rond in de biodiverse en ecologische tuin van het bedrijf aan de Lisseweg in Lichtaart. Er worden gratis rondleidingen gegeven, zonder afspraak, in kleine groepjes en dit volledig volgens de corona-regels. Om meerdere mensen de kans te geven om deel te nemen voorziet Hoebenschot Plant en Tuin nog twee andere kijkdagen in hun tuin. Op zondagen 9 en 23 augustus zal Geert alweer bezoekers rondleiden, maar ditmaal of afspraak via www.hoebenschot.be.

Met het pak ervaring uit de eigen ambachtelijke fruitboomkwekerij brengt Hoebenschot Plant en Tuin steevast een heerlijke toets in particuliere en bedrijfstuinen. Tuinen die meegroeien en bloeien met de behoeften van de bewoners. Met heerlijk vers fruit van bomen, fruithagen en -planten. Jaarlijks legt het bedrijf zo’n tientallen tuinen aan.