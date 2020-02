Alle werken in Kasterlee voortaan gebundeld op website van gemeente Jef Van Nooten

10 februari 2020

13u34 0 Kasterlee Inwoners van Kasterlee kunnen voortaan perfect op de hoogte zijn van alle werken in hun gemeente. Het gemeentebestuur plaatst een handig overzicht op de website.

“Voortaan zijn alle werken die het gemeentebestuur op het grondgebied Kasterlee uitvoert, verzameld in een handig overzicht op de gemeentelijke website”, zegt burgemeester Ward Kennes. “Alle informatie over het werk is gebundeld op één pagina, zoals de aanleiding van de werken, de aard van de werken, de planning, powerpointpresentaties van infovergaderingen, plannetjes, enzovoort.”

Keeses Molen

Niet alleen wegenwerken komen in het overzicht, ook andere werken zoals de restauratie van Keeses Mol of de renovatie aan het ontmoetingscentrum in Lichtaart.

Categorieën

De werken worden opgedeeld in drie categorieën: huidige projecten, geplande projecten en afgeronde projecten. “Ook kleine werken die maar enkele dagen voor verkeershinder veroorzaken, vind je hier voortaan terug”, besluit Kennes.

Het overzicht vind je via www.kasterlee.be/werkenoverzicht.aspx.