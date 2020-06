Alerte voorbijgangers voorkomen erger bij bosbrand aan Boekweitbaan Jef Van Nooten

02 juni 2020

08u57 0

Aan de Boekweitbaan in Kasterlee is maandagavond brand uitgebroken in een bos. Alerte voorbijgangers merkten rook op en verwittigden de brandweer. Daardoor kon die snel in actie komen waardoor erger werd voorkomen. “Een tijdige oproep en een vlotte inzet van de middelen zorgde voor een snelle omschrijving van de brand”, klink het bij de brandweer in Kasterlee. De brandweer kon de schade beperken tot zo’n 150 vierkante meter bos.