Afpersers troggelen zwakbegaafde man meer dan 60.000 euro af: daders beloofden hem een mooie vrouw Toon Verheijen

02 oktober 2020

15u37 0 Kasterlee Het openbaar ministerie vordert voor zeven leden van een familie van buitenlandse origine uit Sint-Niklaas celstraffen tot twee jaar voor enerzijds slagen en verwondingen en ontvoering en anderzijds afpersing van een zwakbegaafde man uit Lille. Ze troggelden hem op zeven maanden tijd zo'n 66.000 euro af.

De feiten nemen een aanvang wanneer de politie Regio Turnhout een vreemde melding. Aan het station van Tielen is een jonge vrouw geslagen, bij de haren getrokken en in een wagen getrokken. Getuigen kunnen de nummerplaat noteren waardoor de politie relatief snel de bestuurder van de wagen kan achterhalen en opsporen. Het gaat om Fabio P.P. Hij zou samen met S.U. en N.U. uit Sint-Niklaas een jong familielid van de familie U . de feiten aan het station gepleegd hebben. Enkele dagen later slaagt het slachtoffer er opnieuw in om uit de woning te ontsnappen en naar de politie in Turnhout te stappen. Uit verschillende verklaringen en vaststellingen blijkt dat het slachtoffer door de drie familieleden herhaaldelijk is geslagen en zelfs werd opgesloten.

Afpersing

Het is tijdens het onderzoek van de ‘ontvoering’ en de slagen en verwondingen dat nog andere leden van de familie U. plots in het vizier komen. Niet voor de ontvoering, maar wel voor de afpersing van een 47-jarige zwakbegaafde man uit Lille. Die had zijn wagen te koop aangeboden op het internet en daarop had iemand van de familie U. gereageerd. “In de zeven maanden dat mijn cliënt met de familie in contact is geweest is hij alles wat hij ooit gespaard had, volledig verloren”, zegt de raadsman van het slachtoffer uit Lille. “Alles samen gaat het om meer dan 66.000 euro, maar omdat we niet alles kunnen bewijzen vragen we een schadevergoeding van 50.000 euro.

Celstraffen

Het openbaar minister vordert voor de drie beklaagden die betrokken waren bij de slagen en verwondingen en de ontvoering een gevangenisstraf van achttien maanden. Twee van hen waren ook nog betrokken bij de afpersing. In die zaak riskeren de zes beklaagden celstraffen tot twee jaar. De verdachten hadden het slachtoffer blijkbaar wijsgemaakt dat ze voor hem een knappe vrouw zouden regelen. Die kwam er uiteraard nooit, maar op enkele maanden pluimden ze hem wel voor meer dan 66.000 euro. Multimedia, juwelen, afhalingen aan bankautomaten en overschrijvingen: op verschillende manieren troggelden ze hem geld af. Het was toen de thuisbegeleiding de wijkagent op de hoogte bracht van verdachte dingen dat de zaak aan het rollen ging.

De uitspraak volgt nog deze maand.