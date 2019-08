5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 23 tot 25 augustus AMK

23 augustus 2019

KESSEL Open Fortendag

Nog nooit in het Fort van Kessel geweest? Dit is je kans! Op zondag kan je van 10 tot 18 uur gratis het fort bezoeken, zonder reservatie. De gidsen van Kessel Fort nemen je graag mee op geleide wandelingen door dit fascinerende bouwwerk uit de vroege 20ste eeuw. De ervaren gidsen nemen je mee terug in de tijd naar de verschillende periodes waarin het fort een rol speelde. Voor de gelegenheid kan je ook enkele permanente tentoonstellingen bezoeken over historiek en natuur in het Fort, of een bezoekje brengen aan de Kamer van de Commandant en zijn schatten.

VIERSEL Kempisch Triatlon Weekend

Het Kempisch Triatlon Weekend staat al jaren garant voor een sportief weekend voor alle leeftijden en niveaus. Naar aloude traditie start het weekend op zaterdag met alle jeugdreeksen vanaf 10 uur, en natuurlijk kan de T3 daar ook niet ontbreken, om 15 uur. De 1/8e ploegentriatlon sluit zaterdag af, met start om 17 uur. Zondag is het de beurt aan de volwassen atleten die strijden in een 1/4e en een 1/8e triatlon. Om 10.15 uur starten de seniors, om 13.45 uur de dames en om 14 uur de veteranen. Het weekend wordt afgesloten met een 1/8e voor dames en heren. Inschrijven kan nog op www.ktt.be.

OOSTMALLE Fly-in Oostmalle

De Aero Para Club der Kempen organiseert dit weekend zijn 17de editie van de Fly-In op het vliegveld van Oostmalle. Op zaterdag en zondag staat er telkens vanaf 9 uur tot 18 uur een heleboel op het programma: Red Devils Team & C130 van het Belgische Leger, Spitfire, Mustang, Hurricane, T28 Trojan, en nog veel meer. Daarnaast wordt er veel randanimatie voorzien, met verscheidene activiteiten en attracties voor de kleinsten, een gezellig terras met uitzicht op de vliegactiviteiten, doopvluchten, wereldoorlog re-enactors, enzovoort. Ook zal tijdens de Fly-in een Classic Car Event zijn. Parking en inkom zijn gratis!

HERENTALS Disco Dasco Beach Party

Normaal gezien ging dit feestje door op 27 juli, maar een maandje later komt Disco Dasco met zijn resident dj’s toch naar Herentals om op Baobab Beach Club een topfeestje te geven! Om 20 uur start de party met onder andere Mousa, Younes en Samir, en het feestje gaat nog door tot 3 uur. Een ticket kost 14 euro, en kan je kopen op www.tibbaa.com.

LICHTAART Yesterdayland

Heimwee naar de jaren waar nog geen 20 voor staat? Op zaterdag vindt in Bobbejaanland Yesterdayland plaats, een heus retrofestival. Op zeven podia, waaronder een 60's , 70's en 80's podium, treden verschillende artiesten op, zoals Praga Khan, Peter Koelewijn, Lee Towers, Garry Hagger en Bobby Prins. Er is ook een retroshow in het theater, specials rond Bobbejaan Schoepen, retro drank- en foodstandjes, een vintage markt en een oldtimer expo. Voor een ticket betaal je 45 euro, te verkrijgen op www.ticketshop.be/yesterdayland.