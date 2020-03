40 maanden celstraf voor inbrekers die bloedspoor achterlaten op raam Jef Van Nooten

04 maart 2020

14u36 8 Kasterlee Twee mannen die acht woninginbraken gepleegd hebben in Kasterlee, Lille, Vosselaar, Zoersel en Brecht zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De auto waarmee ze rond reden om de inbraken te plegen, moeten ze afgeven.

Op 27 november 2019 werd tussen 17 uur en middernacht op verscheidene plaatsen was ingebroken in Kasterlee, Lille, Vosselaar en Zoersel. Onderzoek van ANPR-camera’s wees in de richting van een auto met Franse nummerplaat. Die werd de dag nadien opgemerkt in Brecht, waar rond dat tijdstip ook een inbraak was gepleegd. Nadat de politie de auto klem reed, bleek dat de inzittenden schroevendraaiers en zwarte handschoenen op zak hadden.

DNA

De twee inzittenden zijn altijd blijven ontkennen dat ze iets met de inbraken te maken hebben, maar behalve hun nummerplaat deed ook DNA-materiaal hen de das om. Een van de inbrekers had een bloedspoor achtergelaten tijdens de inbraak in Lille.