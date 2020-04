#Samentegencorona: IJssloeberke levert gratis doosje vanille ijs om geliefde te verrassen Jef Van Nooten

06 april 2020

14u09 1 Kasterlee Het IJssloeberke uit Tielen (Kasterlee) start de actie ‘ijsjes tegen corona’. Wie twee doosjes ijs bestelt, kan een geliefde verrassen met een gratis derde doosje vanille ijs. “Een gepersonaliseerde boodschap maakt de verrassing compleet”, klinkt het.

Tijdens de coronamaatregelen kan je elkaar briefjes sturen of bellen om te zeggen dat je elkaar mist. Maar een vers ijsje laten bezorgen is volgens het IJssloeberke in Tielen een veel mooier gebaar. Zaakvoerders Elien Stappaerts en Bart Van Bouwel starten daarom een corona-actie. “Het idee is simpel: dankzij het zonnetje hunkert iedereen naar ijs, én iedereen wordt graag verrast. Dus combineert het IJssloeberke de twee”, klinkt het. “Wie twee doosjes ijs bestelt (van 2,5 liter), kan een geliefde verrassen met een gratis derde doosje vanille ijs. Dat doosje liefde wordt vervolgens aan een persoon naar keuze afgeleverd. Een gepersonaliseerde boodschap maakt de verrassing compleet.”

Liefdadigheid

Op die manier wil het IJssloeberke iedereen op een verantwoorde en veilige manier laten genieten van ambachtelijk ijs. “Met deze thuisleverformule, hopen we het ijsjesseizoen dat normaal nu van start gaat, toch nog te mogen aftrappen”, besluiten Elien Stappaerts en Bart Van Bouwel. “En dat combineren we graag met wat liefdadigheid in het kader van #samentegencorona.”

De actie is geldig zolang de zaak gesloten blijft.