Zonnepanelen op kerk Lembeke? Kaprijke onderzoekt of het kan Joeri Seymortier

23 oktober 2019

09u43 0 Kaprijke Komen er binnenkort zonnepanelen op de kerk van Lembeke. De gemeente Kaprijke wil in ieder geval onderzoeken of het mogelijk is.

Kaprijke wil een pak meer zonnepanelen in het dorp, en onderzoekt momenteel waar die zonnepanelen kunnen komen. En daar zitten enkele verrassende locaties bij. “Het administratief centrum, de nieuwe brandweerkazerne en eventueel ook de sporthal staan al op ons lijstje”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Maar we willen meer onderzoeken dan de gebouwen die voor de hand liggen. Kunnen er bijvoorbeeld zonnepanelen komen op de kerk van Lembeke? Het is een monument, maar we willen graag onderzoeken of dat kan. We zijn met het nieuwe gemeentebestuur ook een denkoefening aan het maken over de toekomst van al onze kerken. Wat gaan we bijvoorbeeld in de kerk van Lembeke nog allemaal doen? Beslissingen die genomen moeten worden”, zegt de burgemeester.