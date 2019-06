Zes Meetjeslandse gemeenten zetten aan tot meer bewegen: coach biedt begeleiding op maat Joeri Seymortier

17u05 0 Kaprijke Zes Meetjeslandse gemeenten willen inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico aansporen om meer te bewegen.

Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ wordt opgestart in Aalter, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Zelzate. Via dit project kunnen huisartsen voortaan hun patiënten doorverwijzen naar een professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coach voor begeleiding op maat. “Dat zijn professionele coaches die de deelnemers helpen gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen”, zegt schepen Inge De Gussem uit Kaprijke. “Dat persoonlijk beweegplan sluit maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. In het Meetjesland gaan vier coaches aan de slag. Deze enthousiaste en gediplomeerde mensen zullen zich vestigen op enkele goed gekende en toegankelijke plaatsen in de gemeente.”

Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse overheid. Daardoor betaalt de deelnemer slechts 5 euro per kwartier. Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier.

Info: www.logogezondplus.be.