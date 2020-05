Zelfs september niet haalbaar: Speculoosfeesten Lembeke verzet naar 2021 Joeri Seymortier

28 mei 2020

15u00 0 Kaprijke De Speculoosfeesten 2020 in Lembeke worden geschrapt. De editie schuift op naar 2021.

Hoe de zomer gaat evolueren in deze coronatijden blijft onduidelijk. Maar in Lembeke geloven ze zelfs niet in feesten in september. De Speculoosfeesten zouden plaats vinden van 17 tot en met 24 september 2020, maar worden nu uitgesteld naar volgend jaar. Door de onzekerheid over de coronamaatregelen is dat zeker al het geval voor de afterwork, muziekquiz, kinderspeeldorp, paardenwedstrijd, de barbecue, optredens, vuurwerk, koers en de seniorennamiddag. “Over andere activiteiten zoals de kermis, het G-voetbaltornooi, de wandeltocht en de activiteiten van de horeca wordt later beslist. Alles wordt individueel geëvalueerd ten opzichte van de dan geldende maatregelen”, klinkt het nog.