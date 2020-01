Wil je af van oude kerstboom? Op 15 januari inzameling in Kaprijke Joeri Seymortier

03 januari 2020

09u12 0 Kaprijke Woon je in Kaprijke en wil je binnenkort af van je oude kerstboom? Op woensdag 15 januari is er een inzameling.

Afvalintercommunale IVM organiseert een inzameling van oude kerstbomen. Inwoners van Kaprijke en Lembeke die hun kerstboom kwijt willen, kunnen die gratis afgeven op woensdag 15 januari. “Het verbranden van oude kerstbomen in openlucht kan schadelijk zijn voor het milieu”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Daarom zorgt IVM voor een duurzame oplossing voor afgedankte kerstbomen: ze worden afzonderlijk ingezameld en verhakseld tot structuurmateriaal, dat nadien ingezet kan worden in het composteringsproces van groenafval.”

Op woensdag 15 januari ben je welkom van 18 tot 20 uur: in Kaprijke aan de parking ter hoogte van het kerkhof in de Voorstraat, en in Lembeke op de parking achter de kerk op Lembeke-Dorp. Je kan je kerstboom ook altijd zelf naar het milieupark brengen.