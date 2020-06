Werkgroep moet herstelplan op maat van Kaprijke opmaken voor coronacrisis Joeri Seymortier

08 juni 2020

14u03 0 Kaprijke Er komt in Kaprijke een werkgroep die een herstelplan moet opmaken om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Oppositiepartij Samen bracht de vraag voor zo’n werkgroep op de gemeenteraad. Zowel meerderheid als oppositie zullen in die werkgroep zetelen. Voor Samen zijn dat oud-burgemeester Filip Gijssels en Sylvie Cackaert. Vanuit het Kartel zetelen burgemeester Pieter Claeys en de schepenen Hendrik Van de Veere en Inge De Gussem. De eerste online vergadering is gepland op 12 juni. “De werkgroep zal een herstelplan opmaken met sociaal en economische maatregelen voor onze gemeente”, zegt burgemeester Pieter Claeys. “In deze werkgroep zit ook een afvaardiging van alle adviesraden. We willen een breed gedragen plan.”