Werken op N49 tussen Kaprijke en Assenede opnieuw uitgesteld: start niet voor 17 oktober Joeri Seymortier

09 oktober 2020

09u51 0 Kaprijke De werken op de N49 tussen Kaprijke en Assenede worden opnieuw uitgesteld. De start is nu ten vroegste op 17 oktober.

De werken op de N49 zouden deze week al gestart moeten zijn, maar werden al eens uitgesteld. Nu maandag zullen de werken opnieuw niet starten. Ten vroegste op zaterdag 17 oktober wordt het startschot gegeven.

“De asfalteringswerken die gepland zijn, zijn enorm weergevoelig”, zegt burgemeester Pieter Claeys van Het Kartel, die bericht kreeg van de werfleider van AWV. “De werken aan de N49 en bijhorende hinder zijn door de slechte weersomstandigheden opnieuw met minstens een week uitgesteld. Dat betekent dus dat volgende week nog steeds alle weggebruikers de oversteek kunnen maken van Kaprijke naar Lembeke, en omgekeerd.”

Niet dwarsen

Het asfalt moet vernieuwd worden op de N49 tussen het kruispunt met de Vaartstraat en de brug Stroomstraat in Oosteeklo. Er komt nieuw asfalt op de N49 over een afstand van 4,5 kilometer. Het verkeer moet drie weken lang op telkens één rijvak in plaats van twee. Sommige op- en afritten worden tijdelijk afgesloten. Ook het dwarsen van de N49 is in de werfzone niet mogelijk. Voor fietsers is er een aparte omleiding uitgewerkt.