Wat moet er anders in Kaprijke? Elke inwoner mag tips geven Joeri Seymortier

24 september 2019

15u31 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke pakt uit met een grote enquête bij alle inwoners van de gemeente. Met alle tips zal het meerjarenplan samengesteld worden.

Het nieuwe gemeentebestuur van het Kartel wil weten wat de inwoners van Kaprijke en Lembeke anders willen zien in hun gemeente, en lanceren een uitgebreide enquête. “Alle inwoners hebben de enquête thuis in de bus gekregen, maar je kan ze ook digitaal invullen”, zegt burgemeester Pieter Claeys. “Er worden enkele algemene vragen gesteld, waarop we de mening van de mensen willen. Maar er is ook mogelijkheid om vrijuit tips te geven, en voorstellen te doen. We gaan die allemaal bekijken en afwegen. De beste en haalbare voorstellen kunnen een plaats krijgen in ons meerjarenplan, dat ten laatste tegen eind dit jaar af moet zijn.”

Inwoners van Bentille, Kaprijke en Lembeke kunnen deelnemen aan de bevraging, en dit zowel digitaal via www.kaprijke.be/bevraging-meerjarenplan als op papier. Dat kan ten laatste tegen 15 oktober.

