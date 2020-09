Walter Meirhaeghe (FC Lembeke): “We zijn gezond ambitieus” Dominique Lampo

16 september 2020

22u48 0 Kaprijke FC Lembeke kwam vorig seizoen met de hakken over de sloot. De speculoosploeg voetbalde niet onaardig, maar de jonge ploeg van Vincent De Backer vertaalde dat te weinig in puntengewin. Meer dan ooit is voorzitter Walter Meirhaeghe het gezicht van de club en hij verwacht dat het ‘new look’ Lembeke kan uitgroeien tot een subtopper. Na een 3-3-gelijkspel bij FC Poesele wordt het duel tegen Sint-Laureins een loodzware opdracht.

“Hoeft het nog herhaald te worden dat Sint-Laureins en Maldegem dé titelfavorieten zijn in tweede provinciale A? Met Tommy Jacobs hebben de Goalgetters de beste speler van de reeks in huis en jongens als Niels Crommen en Jens Van Loo overstijgen het niveau van tweede provinciale. Maar wij zijn niet langer de onervaren ploeg die vorig jaar te vaak aan het kortste eind trok. Met Daryl Rawidjan en Steven Declerck hebben we heel veel ervaring binnen gehaald en vooral Steven is natuurlijk een aanjager die iedereen graag in zijn team heeft. Voor Steven wordt het net als voor Jonas Van Brackel, Klaas Lootens, Dario Boulez en Balder De Paepe een weerzien met Eddy Van Daele, nu T1 bij Sint-Laureins.”

Derby

Lembeke leeft mee met zijn club in tweede provinciale en dat merkt Meirhaeghe in zijn slagerszaak. “Op maandag gaat het in de slagerij steevast over het voetbal van daags voordien en later op de week wordt er al wel eens gepraat over de wedstrijd die er aan komt. Als voorzitter ben ik heel fier dat ik een enthousiast clubbestuur van twaalf mensen mag leiden. De voorbije veertien jaar was ik vooral sportief manager, maar sinds vorig jaar nam ik de fakkel over van Jozef Gijssels, een man met heel veel verdiensten voor deze club. En noteer maar dat we gezond ambitieus zijn. Als de bal wat wil rollen voor ons, zit top vijf er zeker in. Het surplus aan ervaring gaat naar mijn gevoel renderen en ik heb ook het gevoel dat spelers als Mattice Dossche en Preben Lippens gaan groeien omdat ze beter omringd zijn. De voorbereiding was top en ik geef toe dat ik ontgoocheld was na het 3-3-gelijkspel in Poesele. We hadden na een uur een 1-3-voorsprong en dan is het wat zuur als je nog twee punten uit de handen ziet glippen. Maar het was ook de verdienste van Poesele om nog iets uit de brand te slepen en de spelersgroep viel eigenlijk niks te verwijten. Sint-Laureins is dit weekend de favoriet, maar we zullen onze huid duur verkopen. Ik ben goed bevriend met Fred Accoe, de voorzitter van Sint-Laureins. We zullen hem heel goed ontvangen, maar vanaf 15 uur zetten we die vriendschap even opzij. Na de wedstrijd is er nog wel tijd om een pint te drinken.”

Coronaproof

Corona maakte het voor FC Lembeke niet makkelijk. De aankoop van een grote tent geeft de club wel wat extra mogelijkheden. “We ontvingen de toeschouwers vorig seizoen een hele tijd in containers, maar door corona leken we heel wat inkomsten mis te lopen. We kochten nu een tent van 200 vierkante meter en hebben daardoor heel wat weer mogelijkheden om de mensen te ontvangen. Ik hoor dat het voetbal in Sint-Laureins ook heel erg leeft en ik verwacht dan ook veel volk voor onze eerste wedstrijd voor eigen publiek.”