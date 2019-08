Vrouw (40) vermoord teruggevonden in Kaprijke JDG

31 augustus 2019

21u31 0 Kaprijke In een woning in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke is vanavond het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. De lokale politie en het sporenteam van de federale politie zijn ter plaatse, wat het vermoeden doet rijzen dat het om een misdrijf gaat.

Het parket van Oost-Vlaanderen is ingelicht, maar nog niet bereikbaar voor commentaar. Een hond die zich nog in de woning bevond, is ondertussen opgehaald door de politie. Volgens betrouwbare bronnen gaat het om een verdacht overlijden. De vermoedelijke dader zou zich intussen hebben aangegeven bij de lokale politie.

Dadelijk meer.