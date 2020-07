Vrachtwagenchauffeur knalt op stilstaand verkeer, na uur bevrijd uit cabine Wouter Spillebeen

09u00 0 Kaprijke De expresweg N49 is deze morgen enkele uren lang volledig afgesloten geweest na een zwaar verkeersongeval met twee vrachtwagens. Een van de chauffeurs zat gekneld en kon pas een uur na het ongeval bevrijd worden.

Het verkeersongeval gebeurde rond 5.30 uur deze morgen ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat. “Een vrachtwagen stond stil aan de verkeerslichten toen de tweede vrachtwagen er achteraan op inreed”, weet brandweerkapitein Patrick Goossens. “Toen wij ter plaatse kwamen, zat hij met zijn hele rechterkant gekneld in zijn cabine.”

De brandweer begon de chauffeur meteen te bevrijden, maar dat zou nog een uur duren. “Hij heeft een goede engelbewaarder”, zegt de brandweerkapitein over de verwondingen. “Het was een heel zware klap, maar uiteindelijk komt hij er nog redelijk goed van af.” De chauffeur is zwaargewond maar zonder levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Ter hoogte van het kruispunt stond de expresweg een tijd lang volledig afgesloten. De politie liet de vrachtwagens naar een parallelweg takelen en de brandweer ruimde brokstukken en olie van de rijbaan, waardoor er rond 8.15 uur toch rijstroken open gesteld konden worden. “De hinder zal nog wel even duren”, aldus politiezone Meetjesland Centrum.