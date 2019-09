Vier genomineerden voor ‘verdienstelijke inwoner’ Kaprijke Joeri Seymortier

18 september 2019

09u21 0 Kaprijke Kaprijke heeft vier genomineerden die volgende maand kans maken op de titel van ‘Verdienstelijke inwoner’.

Tweejaarlijks huldigt het gemeentebestuur van Kaprijke de inwoners die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben. De inwoners uit Kaprijke en Lembeke nomineerden vier kandidaten. Lucretia Antheunis en Gilbert Van Heucke zijn vrijwilligers in de woonzorgcentra. Ook BIN Kaprijke is genomineerd, de coördinatoren van het buurtinformatienetwerk. De derde genomineerden zijn Patrick De Grom en Carla Van Durme, de oprichters van de G-voetbalploeg Lembeekse Grasduikers. Marc Minnaert, drijvende kracht achter de rommelmarkt van de Voorstraatkermis en een begrip in het Kaprijkse verenigingsleven, is de vierde genomineerde.

Meer informatie over de kandidaten lees je op www.kaprijke.be/verdienstelijke-inwoners19. Alle inwoners van Kaprijke en Lembeke kunnen daar ook elk één stem uitbrengen. Op 15 november kennen we de winnaar.

