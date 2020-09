Verkeer op N49 in Kaprijke en Assenede drie weken over één vak Joeri Seymortier

29 september 2020

15u48 0 Kaprijke De komende drie weken moet het verkeer op de N49 in Kaprijke en Assenede in beide rijrichtingen over één rijvak.

Het asfalt wordt vernieuwd op de N49 tussen het kruispunt met de Vaartstraat en de brug Stroomstraat in Oosteeklo. “Er komt nieuw asfalt op de N49 over een afstand van 4,5 kilometer”, zegt schepen Hendrik Van de Veere (Het Kartel). “De aannemer werkt in verschillende fasen om de hinder te beperken. De voorbereidingen zijn gestart. De asfaltwerken starten begin oktober en duren twee weken.”

Het verkeer op de N49 rijdt op 29 en 30 september en op 1 oktober tussen 20 uur en 6 uur over één rijstrook in beide richtingen. Van 4 tot 10 oktober wordt er gewerkt richting Antwerpen. De week nadien wordt aan de andere kant gewerkt. Het verkeer op de N49 rijdt over één rijstrook in beide richtingen. Sommige op- en afritten worden tijdelijk afgesloten. Ook het dwarsen van de N49 is in de werfzone niet mogelijk. Voor fietsers is er een aparte omleiding uitgewerkt. Die geldt vanaf 4 oktober tot het einde van de werken.