Verjaardagsfeestje stilgelegd, horeca-uitbater zonder mondmasker: drukke tijden voor politie Meetjesland Centrum Wouter Spillebeen

01 augustus 2020

18u03 0 Kaprijke De politiezone Meetjesland Centrum controleert streng op de naleving van de coronamaatregelen en kon al teleurstellend veel overtreders betrappen. Zo werd in Kaprijke een verjaardagsfeestje stilgelegd en bediende een horeca-uitbater zijn klanten zonder mondmasker.

De politiezone zet dagelijks bijkomende ploegen in om toe te zien op het naleven van de coronamaatregelen, naast de interventieploegen die al op pad waren. Ze patrouilleren zowel in uniform als anoniem, om zo tegelijk een opvallende aanwezigheid te scheppen in het straatbeeld en overtreders te kunnen betrappen wanneer ze het niet nauw nemen met de regels. “Uit het resultaat blijkt dat de controles nodig zijn”, aldus de politie.

De patrouilles moesten al verschillende processen-verbaal opstellen voor personen die zonder mondmasker rondliepen in het centrum van Eeklo. “Dat is een minderheid, maar jammer genoeg zien ze de ernst van de situatie nog steeds niet in. Een 33-jarige man uit Eeklo stelde zich afgelopen week tijdens één van deze controles zo weerspannig op dat hij een tijdje bestuurlijk werd opgesloten.” Overtreders moeten 250 euro betalen.

Tuinfeest

In een horecazaak in Kaprijke droeg een uitbater geen mondmasker terwijl hij zijn klanten bediende. De man was al twee keer gewaarschuwd naar aanleiding van eerdere tekortkomingen en werd bij een anonieme controle opnieuw betrapt. Hij mag zich aan een boete van 750 euro verwachten.

Nog in Kaprijke moest de politie vrijdag een privé-verjaardagsfeestje in een tuin stilleggen. 14 jongeren tussen 20 en 25 jaar waren er samengekomen. “Mensen moeten echt begrijpen dat de situatie ernstig is. We gaan weer nadrukkelijker aanwezig zijn in het straatbeeld. Wie zich niet houdt aan de nieuwe en strengere maatregelen, mag een boete verwachten. Het is voor niemand leuk, maar we zien dat men de regels soms minder gaat respecteren”, aldus de politie, die boetes tot 250 euro uitdeelde aan de overtreders.