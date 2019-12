Verdachte emotioneel tijdens reconstructie van moord op ex Sally Hautekeete (40): “Ook hij wil die zwarte gaten in zijn geheugen graag opvullen” Wouter Spillebeen

19 december 2019

16u44 1 Kaprijke Speurders hebben deze morgen een reconstructie georganiseerd van de moord op Sally Hautekeete (40) in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke. Zij werd tijdens een hevige ruzie neergestoken door haar ex-vriend Jurgen V. (46). “Hij heeft zijn volle medewerking verleend aan de reconstructie”, zeggen zijn advocaten.

De feiten vonden plaats in de woning van Sally. Die werd woensdagavond al afgeschermd ter voorbereiding van de reconstructie van vandaag. De politie sloot de doodlopende straat in de rustige woonwijk in alle vroegte af en iets na 9 uur reconstrueerden de speurders, betrokkenen en de onderzoeksrechter de gebeurtenissen. De nabestaanden van Sally konden het onderzoek op afstand volgen op een beeldscherm. Rond de middag werd de reconstructie afgerond.

Meewerking

Wat er precies in het huis gebeurde op 31 augustus, wordt nog in detail onderzocht. Volgens de nabestaanden van Sally waren zij en V. sinds het begin van dit jaar uit elkaar. “Sally wilde het nog een kans geven, maar Jurgen niet”, klonk het na de doding in de omgeving van het slachtoffer. “Die zaterdag kregen ze voor de zoveelste keer ruzie over het soort relatie dat ze hadden.” Die ruzie liep uit de hand en V. stak Sally neer.

V. reed nadien naar huis en liet zich daar even later vrijwillig inrekenen. De advocaten die na de arrestatie de verdediging opnamen voor de verdachte, beaamden dat V. zich de ruzie herinnerde, maar voegden daaraan toe dat hij zich niets van de steekpartij kon herinneren. “Hij beseft wel ten volle dat hij Sally heeft gedood en welk leed hij heeft aangericht. Hij werkt mee aan het onderzoek en ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet”, klonk het. “Hij heeft zwarte gaten in zijn geheugen, ook al wil hij die nog zo graag opvullen.”

Geen voorbedachtheid

Intussen nemen advocaten Nina Van Eeckhaut en Laurens van Puyenbroeck de verdediging van de verdachte op zich. Zij geven aan dat V. nog steeds meewerkend is. “De reconstructie was efficiënt georganiseerd en is zeer sereen verlopen. Onze cliënt stelde zich pragmatisch op en heeft zich ook emotioneel getoond. Hij heeft zijn volle medewerking verleend.” In het kader van het geheim van het onderzoek kunnen de advocaten niets kwijt over het verloop van de reconstructie. Of V. zich intussen meer herinnert over de feiten, maakt ook deel uit van het geheim van het onderzoek.

Een van de grote vragen in het onderzoek is waar het mes vandaan kwam waarmee V. de daad pleegde. Volgens de eerste advocaten van de verdachte had hij het onderzoek sowieso niet mee naar het huis, maar moest het onderzoek nog uitwijzen waar het dan wel vandaan kwam. Omdat de onderzoeksrechter niet uitgaat van voorbedachtheid, wordt V. verdacht van doodslag.

Sally laat twee kinderen van 12 en 14 jaar oud na bij haar ex-man. “Ze hebben veel vragen en verdriet, maar zijn ongelooflijk sterk”, liet de ex-man optekenen.