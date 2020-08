Vanaf september weer (veilige) evenementen mogelijk in Kaprijke Joeri Seymortier

21 augustus 2020

13u38 0 Kaprijke Kaprijke laat vanaf 1 september weer kleinschalige en veilige evenementen toe op het grondgebied.

In augustus mogen in Kaprijke geen evenementen georganiseerd worden, in het kader van de coronacrisis. “Vanaf dinsdag 1 september worden er wel weer evenementen toegelaten in onze gemeente”, zegt schepen Yves De Baets van Het Kartel. “In de maand augustus was er een verbod van kracht op evenementen om lokale uitbraken van het coronavirus tegen te gaan. Maar door de gunstige evolutie van de lokale en nationale cijfers heeft de gemeentelijke crisiscel beslist dit verbod niet te verlengen. De Nationale Veiligheidsraad van afgelopen donderdag heeft daarnaast beslist dat evenementen met publiek weer mogen doorgaan tot 200 personen in overdekte omstandigheden en tot 400 personen in de openlucht.”

Dit weekend zal de augustuskermis in Kaprijke nog digitaal georganiseerd worden via www.angar.be. De activiteiten van de Speculoosfeesten in september in Lembeke waren al eerder afgelast, maar de kermisattracties op de septemberkermis van Lembeke komen er wel. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor andere evenementen georganiseerd door lokale verenigingen.