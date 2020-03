Vakantiehuis ‘t Rysselhof getroffen door zware brand, eigenaar helpt mee blussen Cedric Matthys

03 maart 2020

12u00 0 Kaprijke Vakantiehuis ‘t Rysselhof in de Rysselhofstraat in Kaprijke is deze nacht rond kwart voor een getroffen door een zware brand. Een houtkachel vatte vuur door zelfontbranding. Toen de brandweer aankwam, schoten de vlammen al door het dak.

“Van kwaad opzet is geen sprake", zegt Pieter Claeys. De burgemeester van Kaprijke werd deze nacht rond half twee uit zijn bed gebeld. Hij snelde richting ‘t Rysselhof om de eigenaars een hart onder de riem te steken. De eigenaars van het vakantiehuis zijn immers geen onbekenden voor Claeys. De vriendin van Patrick Goossens, postoverste voor Kaprijke bij de brandweerzone Meetjesland, baat het vakantiehuis uit. Goossens sloeg deze nacht zelf de handen uit de mouwen en bluste de brand samen met zijn team.

Geen gewonden

Claeys laat verder weten dat niemand bij de brand gewond raakte. “Het gebouw was niet verhuurd”, legt hij uit. “‘t Rysselhof ligt in een landelijke straat, ver van andere bebouwing. Het is dan ook treffend hoe snel de brandweer ter plaatse was. Hierdoor bleef het voorste stuk van het huis gevrijwaard. Ik hoop dat de eigenaars het pand snel opnieuw heropbouwen. ‘t Rysselhof heeft intussen een erg goede naam. Het is belangrijk voor het toerisme in onze gemeente.”

