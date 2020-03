Vakantiehuis ‘t Rysselhof getroffen door zware brand, eigenaar helpt als overste brandweerpost mee blussen: “We willen zo snel mogelijk heropbouwen”. Didier Verbaere en Cedric Matthys

03 maart 2020

12u00 12 Kaprijke Vakantiehuis ‘t Rysselhof in de Rysselhofstraat in Kaprijke is deze nacht rond kwart voor één getroffen door een zware brand. De brand ontstond vermoedelijk na een kortsluiting in de keuken. Toen de brandweer aankwam, schoten de vlammen al door het dak.

De uitbater van het vakantiehuis is Patrick Goosens, eveneens overste van de brandweerpost in Kaprijke. Samen met zijn partner Sandra Haemerlinck opende hij vorig jaar de vijfsterren vakantiewoning. “We willen zo snel mogelijk weer heropenen”, klinkt het vastberaden bij het koppel.

Eigen woning blussen

De brand ontstond bijna zeker door een kortsluiting in de keuken van de vakantiewoning. Die brandde volledig uit. De vlammen sloegen ook over naar het centrale gastenverblijf en de slaapkamers onder het dak. Ook die brandden helemaal af. Het nieuwe deel van het verblijf, dat pas anderhalf jaar geleden werd bijgebouwd, kon door de brandeer worden gevrijwaard.

“Om 00.48 uur kreeg ik alarm voor een woningbrand in Kaprijke en spoedde ik me naar de kazerne. Toen wist ik nog niet waar we heen moesten. Maar vrij snel kreeg ik de details van de interventie en bleek de melding over onze eigen vakantiewoning te gaan. Er gaat dan van alles door je hoofd en ergens hoopte ik dat het om een beperkte brand zou gaan”, zegt brandweerofficier Patrick Goosens.

“Maar toen we de straat inreden, zagen we meteen een enorme rook- en vuurontwikkeling. We hebben toen met man en macht geprobeerd om het slaapgedeelte nog te redden maar ook daar zaten de vlammen reeds onder het dak. Het enige wat nog te redden viel en gered is, is de nieuwbouw met slaapkamers en het wellness gedeelte. De brand is bijna voor 100% zeker ontstaan in de keuken. Daar is de ravage het grootst en is ook het dak helemaal weg", zegt Patrick.

Seizoen voorbij nog voor het gestart is

Patrick en Sandra openden ‘t Rysselhof pas vorig jaar. Sandra had meer dan twaalf jaar in de kleine en oude hoeve gewoond. Samen met Patrick verbouwden ze het pand tot een luxueus vakantieverblijf met vijf slaapkamers en wellness. Het eerste seizoen vorig jaar was een schot in de roos met een hoge bezetting en ze kregen zelfs vijf sterren van Toerisme Oost-Vlaanderen voor het verblijf. Eén van de weinige in de Provincie.

“Het doet pijn om ons levenswerk in de vlammen te zien opgaan. Heel mijn hart en ziel heb ik hierin gestoken en ik kan het nog steeds moeilijk geloven. Het is alsof ik een kind verlies”, zucht Sandra dinsdagnamiddag bij het zien van de ravage. “Vorig jaar hadden we een topseizoen en ook voor dit jaar kwamen de boekingen vlot binnen. Het is spijtig dat we die mensen nu moeten teleurstellen. Maar we gaan er alles aan doen om ‘t Rysselhof weer op te bouwen zoals het was. Dit seizoen is voorbij maar tegen volgend seizoen over een jaar, willen we weer openen”, klinkt het vastberaden bij het koppel.

Gelukkig geen gewonden

“Na elke brandinterventie, zeg ik thuis wel eens dat er opnieuw mensen in de miserie zitten. Helaas zijn wij nu getroffen. Maar we krijgen enorm veel steun van familie en vrienden. En het is een opluchting dat er niemand aanwezig was in het gebouw en er dus geen gewonden vielen”.

Ook burgemeester Pieter Claeys kwam maandagnacht ter plaatse om de eigenaars een hart onder de riem te steken. “‘t Rysselhof ligt in een landelijke straat, ver van andere bebouwing. Het is dan ook treffend hoe snel de brandweer ter plaatse was. Hierdoor bleef het voorste stuk van het huis gevrijwaard. Ik hoop dat de eigenaars het pand snel opnieuw heropbouwen. ‘t Rysselhof heeft een erg goede naam en is belangrijk voor het toerisme in onze gemeente”, zegt de burgemeester.