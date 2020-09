Vaartstraat Lembeke gaat ten laatste dinsdagavond weer open Joeri Seymortier

14u51 1 Kaprijke De werken in de Vaartstraat in Lembeke bij Kaprijke worden iets verlengd en zullen uiterlijk tot 29 september duren.

De Vaartstraat is de verbindingsweg tussen de N49 en het dorp van Lembeke. De Watergroep voert er werken uit aan huisnummer 85. “Daar is nu ook een aanvraag voor een aansluiting aan huisnummer 57 bijgekomen, dus is het beter dat in één keer te doen”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van Het Kartel. “Dat betekent wel dat de geplande werken uiterlijk tot dinsdagavond 29 september zullen verlengd worden. Wie naar de Vaartstraat of Proxy Delhaize wil, moeten uit de richting van Lembeke-Dorp komen. Verder blijft de omleiding via Lembeke-Dorp, Nieuwstraat en Vrombautstraat gelden tijdens de verlenging.”