Tweejaarlijkse kerstmarkt op De Heirakker Joeri Seymortier

12 december 2019

14u20 0 Kaprijke De parking van de school De Heirakker in Lembeke wordt op zaterdag 14 december het decor voor de tweejaarlijkse kerstmarkt.

Het is de vierde keer dat de kerstmarkt georganiseerd wordt. De Lembeekse oudervereniging verwelkomt iedereen tussen 14 en 21 uur om te genieten van de vele kraampjes met lekkernijen en snuisterijen. “Je zal je kunnen verwarmen aan een lekkere jenever of een glaasje glühwein, maar zal evengoed originele kerstcadeautjes kunnen inslaan”, zegt Freddy De Weerdt. “Als het wat feestelijker mag, kan er zelfs geklonken worden met een glaasje cava vergezeld door oesters. De kinderen kunnen zich laten schminken of eens aan het rad draaien voor een leuk cadeautje. Tien dagen voor kerstmis kan je al genieten van de gezellige kerstsfeer in Lembeke.”