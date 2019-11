Trajectcontrole op komst in Molenstraat Kaprijke Joeri Seymortier

28 november 2019

17u42 0 Kaprijke Kaprijke krijgt binnenkort een nieuwe trajectcontrole. Er wordt gekozen voor de Molenstraat.

Op het grondgebied van Kaprijke is er nu al trajectcontrole op de N456, op het traject van Lembeke naar Sleidinge. Daar komt binnenkort de Molenstraat in Kaprijke bij. “De trajectcontrole zal lopen van net buiten de bebouwde kom tot ongeveer aan het bedrijf Snebbout”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Binnen de politiezone is het budget van 124.000 euro ondertussen goedgekeurd. De Molenstraat is daar een baan waar 70 per uur gereden mag worden, maar we merken dat er vaak sneller gereden wordt. Het is een baan met druk verkeer, en er ligt ook een fietspad net naast de rijweg. De snelheid daar onder controle kunnen houden, is dus belangrijk.”

Wanneer de trajectcontrole geplaatst zal worden en in werking treedt, is nog onduidelijk. De gemeente Kaprijke werkt ondertussen ook aan een dossier bij de hogere overheid voor een veilig fietspad langs de Molenstraat.