Trage weg in Lembeekse Bossen wordt vernieuwd Joeri Seymortier

01 oktober 2019

10u37 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke heeft een aannemer aangesteld voor de heraanleg van buurtweg nummer 4 in de Lembeekse bossen, tussen de Antwerpse Heirweg en de Burggravenstroom.

“De bestaande trage weg zal gerenoveerd worden”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Het wordt een weg in halfverharding, over een breedte van drie meter. De werken gaan over het frezen en egaliseren van de bestaande wegverharding, het aanbrengen van een fundering met betonpuin en het afwerken met een porfiersteenslag. De werken moeten de toegankelijkheid van de wegel en ook het rijcomfort op de trage weg aanzienlijk verbeteren.”