Sylvie Caeckaert strijdt in Kaprijke voor meer straatnamen voor vrouwen: vandaag enkel Gravin Madeleine d’ Alcantaralaan Joeri Seymortier

28 februari 2020

14u52 3 Kaprijke Gemeenteraadslid Sylvie Caeckaert (Samen) strijdt voor ‘meer vrouw op straat’. Ze wil in Kaprijke meer straatnamen die naar een vrouw vernoemd zijn.

‘Meer vrouw op straat’ is een oproep om meer vrouwen een plek te geven in het straatbeeld, gelanceerd door het Radio 1-programma ‘De wereld van Sofie’. Dat is Sylvie Caeckaert, Open Vld-gemeenteraadslid van Samen, niet ontgaan. “Verdeeld over het hele grondgebied van Kaprijke zijn er momenteel 103 straatnamen”, zegt Caeckaert. “Daarvan zijn er drie die de naam dragen van een persoon: Alfred De Taeyestraat, Hippoliet Van Peenestraat en Gravin Madeleine d’ Alcantaralaan. Twee mannennamen en een vrouwennaam dus. Er ligt een unieke opportuniteit om in Kaprijke de score nog te verbeteren, en de verhouding van mannen- en vrouwennamen in het Kaprijkse straatnamenbestand gelijk te maken.”

De meerderheid van het kartel in Kaprijke is het voorstel genegen. Er werd op de gemeenteraad niet beloofd om de eerstvolgende nieuwe straatnaam aan een vrouw te geven, maar iedereen was het er wel over eens dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden.