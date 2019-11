Sporthal Lembeke krijgt nieuwe vloer Joeri Seymortier

14 november 2019

10u38 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke wil een nieuwe sportvloer leggen in de gemeentelijke sporthal van Lembeke.

Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke legt de laatste hand aan het meerjarenplan voor de komende zes jaar. Een nieuwe sportvloer in Lembeke staat alvast op het verlanglijstje. “De huidige sportvloer in Lembeke dateert al van het einde van de jaren negentig”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “De sportvloer is hobbelig en voldoet echt niet meer aan de huidige normen. De vloer moet vernieuwd worden. We leggen daarvoor alvast 50.000 euro aan de kant”, zegt de burgemeester nog.