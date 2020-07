Speelpleinwerking Riebedebie loopt tot 21 augustus Joeri Seymortier

10u38 0 Kaprijke De kinderen van 3 tot 15 jaar in Kaprijke kunnen vanaf nu weer genieten van de speelpleinwerking Riebedebie.

“De speelpleinwerking vindt net als vorig jaar plaats op de terreinen aan de jeugdlokalen in de Zuidstraat 23”, zegt schepen Frederik Versluys van Het Kartel. “Het speelplein is elke weekdag open van 13 tot 17.30 uur, en loopt door tot en met vrijdag 21 augustus. Vooraf inschrijven kan via de Facebookpagina van Vakantieplein Riebedebie. Je betaalt slechts 2,50 euro: verzekering, een koek of stuk fruit en een drankje inbegrepen. Inschrijven per week kan ook en kost 10 euro. Vergeet zeker niet om speelkledij en een goed humeur mee te brengen.”