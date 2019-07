Speelpleinwerking Kaprijke op maandag 8 juli van start Joeri Seymortier

05 juli 2019

15u50 2 Kaprijke De speelpleinwerking van Kaprijke schiet op maandag 8 juli uit de startblokken.

Vanaf maandag kunnen kinderen tussen 3 en 15 jaar opnieuw terecht bij de speelpleinwerking van vzw Riebedebie. “De speelpleinwerking vindt dit jaar plaats op de terreinen aan de jeugdlokalen in Kaprijke, in de Zuidstraat 23”, zegt schepen Frederik Versluys van het Kartel. “Het speelplein is elke weekdag open, van 13.00 tot 17.30 uur. Op 15 augustus is er geen speelpleinwerking. Op de laatste speelpleindag, vrijdag 16 augustus, staat een uitstap gepland.”

Vooraf inschrijven voor het speelplein is niet nodig. Je betaalt 2,50 euro voor een toffe speeldag. Inschrijven per week kan ook en kost 10 euro.

Info: www.kaprijke.be.