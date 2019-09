Speculoosfeesten: Raf Coppens vrijdag in Lembeke Joeri Seymortier

10 september 2019

Kaprijke Komiek Raf Coppens komt op vrijdag 13 september naar Lembeke. Het hele weekend zijn het Speculoosfeesten.

Bar Tout Court organiseert vrijdagavond stand-up comedy. Naast Raf Coppens, zijn er ook grappen van Lisa Dhondt, Kevin Van den Eynde en Sergej Lopouchanski. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Op zaterdag 14 september is er in Bar Tout Court een gratis optreden, met een tribute aan de Sisters of Mercy.

Lembeke viert het hele weekend feest, want er zijn weer Speculoosfeesten in het dorp. Er wordt al gestart op donderdag 12 september met een afterwork in de feesttent op het dorpsplein. Zaterdagnamiddag is er een kinderspeeldorp in Lembeke, en zaterdagavond is er dan vuurwerk.

Zondag houdt de Chiro een barbecue aan de kerk. Om 15 uur is er een speculoosworp op het dorp, en in de namiddag zijn er een pak optredens. Afsluiten gebeurt zondagavond om 18 uur met een tributeband van Abba.

Info: www.kaprijke.be.