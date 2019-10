Skatepark in Kaprijke? Gemeente wil eerst even testen Joeri Seymortier

30 oktober 2019

09u04 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke wil testen of de jeugd van Kaprijke, Lembeke en Bentille nood heeft aan een skatepark.

Vandaag is er nog geen skatepark in het dorp. “We willen eens testen of een skatepark al dan niet gebruikt zou worden”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Via de Meetjeslandse jeugddienst Meetjesman kunnen wij tijdelijk een pop-up skatepark gebruiken. Wij hebben dat dan ook aangevraagd. Als we merken dat het pop-up skatepark intensief gebruikt wordt en succes heeft, kunnen we denken aan een echt skatepark in onze gemeente. Dat zou bijvoorbeeld aan het Sock in Kaprijke kunnen komen.”