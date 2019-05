Rotaract schenkt plantenbakken aan woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke Joeri Seymortier

30 mei 2019

11u45 0 Kaprijke Rotaract heeft een schenking gedaan aan woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke. Er werden nieuwe plantenbakken gekocht.

Rotaract wou een extraatje doen voor de rusthuisbewoners van Lembeke bij Kaprijke. “Heel wat bewoners hebben nog steeds groene vingers en bovendien ook heel wat kennis over de moestuin”, klinkt het bij de jongeren. “Met tuinierbakken op hoogte kunnen ze nog eens letterlijk de handen vuil maken vanuit de rolstoel of op een gewone stoel. De groei en bloei van de geplante arbeid zal op de voet gevolgd worden in de binnentuin, die zeer toegankelijk is voor de bewoners.”