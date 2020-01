Rommelmarkt Curieus noodgedwongen afgelast Joeri Seymortier

09 januari 2020

10u26 0 Kaprijke De rommelmarkt die Curieus Kaprijke-Lembeke-Bentille normaal op zondag 26 januari zou organiseren, wordt noodgedwongen afgelast.

Het ging om een overdekte rommelmarkt in de sporthal Berkakker in Kaprijke. De organisator heeft een zware beenbreuk opgelopen, en kan de voorbereidingen niet doen zoals het hoort. Daarom wordt de organisatie geschrapt. Wie al ingeschreven was, kan voor alle informatie terecht bij Luc Haverbeke op 0477/56.79.92.