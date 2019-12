Roger De Vlaeminck (72) genezen… en verliefd op Peggy (45) Joeri Seymortier

10u34 0 Kaprijke Wielerheld Roger De Vlaeminck (72) uit Kaprijke is weer gezond en wel, en is verliefd. Op de cross van Eeklo leerde hij zijn nieuwe vriendin Peggy kennen. Met haar 45 lentes opnieuw een groen blaadje.

Roger De Vlaeminck vertelt dit weekend in Het Nieuwsblad uitgebreid over zijn voorbije maanden. Op 14 oktober ging het licht uit, en werd De Vlaeminck met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zat een bacterie in zijn bloed, en dat heeft hem een maand ziekenhuis gekost. Ondertussen is hij al een maandje weer thuis, is hij vijf kilo verloren, maar lacht de toekomst hem weer toe.

Zijn grote geluk was volgens De Vlaeminck dat hij niet alleen thuis was, die avond in oktober dat hij onwel werd. Anderhalf jaar na zijn scheiding met Katty Spriet is De Vlaeminck weer smoorverliefd. Hij leerde zijn nieuwe vriendin Peggy (45) uit Bilzen kennen op de cross van Eeklo. Zij was het die op 14 oktober de hulpdiensten belde, en ‘haar Roger’ kon redden. “Hoe ik Peggy leerde kennen? Ze wilde op de cross in september een selfie en ik vroeg nadien of ze die aan mij kon bezorgen. Toen ze zei dat ze daarvoor wel mijn nummer nodig had, was het bingo”, vertelt De Vlaeminck.