Rode Kruis Kaprijke zamelt twee keer bloed in Joeri Seymortier

08 juli 2019

10u42 0 Kaprijke Het Rode Kruis Kaprijke-Lembeke organiseert deze zomermaand twee bloedinzamelingen.

Op donderdag 11 juli gebeurt dat van 17 tot 19.30 uur in woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke. Op maandag 15 juli van 17 tot 19.30 uur in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kaprijke.

Info: www.rodekruis.be.