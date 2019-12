Politiek geruzie in Kaprijke: oppositie wil belastingen niet stemmen voor meerjarenplan gekend is Joeri Seymortier

05 december 2019

14u19 2 Kaprijke De oppositie van Kaprijke komt in aanvaring met het schepencollege. Bij de stemming van de belastingen hebben ze de gemeenteraad verlaten.

Deze keer wilde Kaprijke de belastingen voor het komend jaar vastleggen, en eind december zou dan het meerjarenplan besproken worden. Niet naar de zin van oppositiepartij Samen. Zij vinden dat je eerst moet weten wat een gemeente wil doen, vooraleer je kan bepalen hoeveel belastingen daartegenover moeten staan. De oppositie was zo kwaad, dat ze bij de bespreking van de gemeenteraad recht stond en de raad verlaten heeft.

“Begrijp houding niet”

“Ik begrijp de houding van de oppositie echt niet”, reageert burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Wij hebben bij de opmaak van het meerjarenplan vergaderd met de oppositie. Iets wat in het verleden nooit eerder gebeurd is in Kaprijke. Ook in onze buurgemeenten wordt dat niet gedaan, maar wij hebben de oppositie inspraak willen geven. We hebben zelfs een afzonderlijke commissie Financiën gehouden over de belastingen. We hebben daar samen beslist om alle belastingen en retributies niet te verhogen, om de belastingdruk in onze gemeente zo ook niet te verhogen. De houding van de oppositie in de gemeenteraad staat haaks op hun houding in de voorbereidende vergaderingen.”

De belastingen werden alsnog gestemd, enkel door de meerderheid. Ze blijven dus ook voor 2020 gelijk.