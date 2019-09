Penningmeester kerkfabriek blijft onschuld volhouden: “Enkel gehandeld in opdracht van de voorzitter” Wouter Spillebeen

23 september 2019

17u27 0 Kaprijke De voormalige penningmeester van de kerkfabriek in Kaprijke die beschuldigd werd van het verduisteren van meer dan 366.000 euro, blijft alles ontkennen. In het hof van beroep pleitte hij vandaag dat hij geld van de rekeningen van de kerkfabriek nam in opdracht van de toenmalige voorzitter. “Ik heb mezelf nooit verrijkt”, zegt hij.

De 52-jarige W.V. werd in eerste aanleg veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro. Na zijn ontslag als penningmeester van de kerkfabriek in Kaprijke, bleek namelijk dat hij regelmatig sommen geld overzette naar een van zijn persoonlijke rekeningen. Zo belandden de inkomsten voor de verkoop van een eigendom van de kerkfabriek niet op de rekening van het patrimonium. In totaal liep het verduisterde bedrag op tot meer dan 366.000 euro. Daarnaast zou hij ook een BMW aangekocht hebben met geld van de kerkfabriek.

De penningmeester moest de financiële stand van zaken wel rapporteren aan de bestuursleden van de kerkfabriek, maar wanneer die hem daarom vroegen, antwoordde hij telkens ontwijkend. Pas toen hij in 2016, 2,5 jaar na zijn aanstelling zelf ontslag nam, kwamen de gaten in het budget aan het licht. “Dan heeft hij een onoverzichtelijk kluwen afgegeven dat voor de boekhouding moest doorgaan”, aldus de kerkfabriek.

Eigen belang

“Ik heb mezelf nooit verrijkt. Ik heb enkel gehandeld in opdracht van de toenmalige voorzitter van de kerkfabriek”, antwoordde W.V. op de beschuldigingen. Hij beweert dat het geld dat op zijn rekening gestort werd, bedoeld was om leveranciers in het zwart uit te betalen. Volgens de beklaagde bevestigen sommige aannemers zijn verhaal. “Ik heb het geld gewoonweg niet”, zegt hij.

De kerkfabriek spreekt het verhaal tegen. “We hebben er geen enkel voordeel aan om leveranciers in het zwart te betalen. Alles gebeurt met geld van de gemeente. Hij kreeg tientallen voorzichtige mails met de vraag of we hem ergens mee konden helpen, maar hij weigerde alles. Hij handelde duidelijk uit eigen belang”, klinkt het.

In eerste aanleg vond de rechter het verhaal van de penningmeester niet geloofwaardig. In beroep riskeert hij dezelfde straf als in eerste aanleg. Op 22 oktober spreekt het hof een arrest uit.