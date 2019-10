Penningmeester die honderduizenden euro’s stal van kerkfabriek moet geld teruggeven Cedric Matthys

22 oktober 2019

14u00 0 Kaprijke De voormalige penningmeester van de kerkfabriek van Kaprijke moet het geld dat hij heeft gestolen teruggeven. Dat besliste het Gentse hof van beroep. Burgemeester Pieter Claeys acht de kans klein dat zo’n grootschalige diefstal zich nog eens zal voordoen. “De bestuursploeg van de kerkfabriek is, op één iemand na, volledig veranderd.”

385.029,25 euro. Dat is het bedrag dat W.V. stal van de kerkfabriek in Kaprijke. De toenmalige penningmeester versluisde geld van de rekening van de kerkfabriek naar zijn eigen rekening. Pas toen hij in 2016, 2,5 jaar na zijn aanstelling zelf ontslag nam, kwamen de gaten in het budget aan het licht.

De man is altijd bij hoog en bij laag blijven beweren dat hij in opdracht van de voorzitter handelde. Hij zou het geld gebruikt hebben om leveranciers in het zwart mee te betalen. De rechter acht de feiten nu echter bewezen. De man kreeg niet alleen een gevangenisstraf van achttien maanden cel met uitstel. Hij moet ook het bedrag, plus interesten, terugbetalen aan de kerkfabriek. Verder is een BMW die hij aankocht met geld van de kerkfabriek verbeurd verklaard.

Gemeente verantwoordelijk

W.V. vluchtte intussen weg uit Kaprijke en woont in Nederland. Gezien het hoge bedrag is de kans klein dat de som volledig zal terugbetalen. De vraag rijst dan ook hoe de gemeente zal voorkomen dat zo’n diefstal zich nog eens voordoet. Een gemeente is immers verantwoordelijk voor haar kerkfabrieken. Ze is wettelijk verplicht om tekorten bij te passen. Al is dat volgens burgemeester Pieter Claeys niet aan de orde.

“Onze kerkfabriek is financieel gezond”, zegt hij. “Uiteraard hebben ze de diefstal gevoeld, maar er is nog steeds voldoende marge. Of zulke problemen zich in de toekomst nog zullen voordoen, kan je uiteraard nooit uitsluiten. Al ik heb ik het volste vertrouwen in de nieuwe ploeg. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn we hier in Kaprijke met een nieuw bestuur aan de macht. Verder is ook de bestuursploeg van de kerkfabriek, op één iemand na, volledig veranderd. Ik zie geen redenen om te twijfelen aan deze mensen.”