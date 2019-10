Oud-burgemeester van Kaprijke Filip Gijssels, één jaar na verkiezingen: “Het was afkicken, maar nu weer voltijds advocaat” Joeri Seymortier

29 oktober 2019

15u55 0 Kaprijke Filip Gijssels (51), de oud-burgemeester van Kaprijke, is ruim een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw voltijds aan de slag als advocaat.

Filip Gijssels was 15 jaar burgemeester van Kaprijke, en daarvoor negen jaar schepen. Het Kartel won vorig jaar in Kaprijke nipt de verkiezingen, waardoor Gijssels op de oppositiebanken terecht kwam. Ondertussen heeft hij daar zijn draai gevonden. “Ik ben ook in mijn jaren als burgemeester altijd actief gebleven als advocaat”, blikt Filip Gijssels terug. “Nu sta ik weer voltijds in de advocatuur, samen met mijn vennoot op ons kantoor te Eeklo. Daarnaast ben ik nog altijd gemotiveerd als gemeenteraadslid en als bestuurslid van enkele verenigingen. Daar kan ik mij nu opnieuw meer engageren. Dat is onder andere het geval in het voetbal, dat altijd een passie is gebleven.”

Na de verkiezingsnederlaag volgden enkele moeilijke maanden. “Het was best wel afkicken, maar ik kon mij vlug aanpassen aan de nieuwe situatie”, zegt Gijssels. “Heel wat mensen drukken nog altijd hun appreciatie uit voor wat we in het verleden gedaan hebben, en dat doet deugd. Ik was graag burgemeester gebleven, en had er ook het aantal voorkeurstemmen voor. Maar al bij al is het ook niet slecht om de zaken even vanop afstand en in de luwte te kunnen bekijken.”

Dochter zien opgroeien

Een nieuw hoofdstuk in het leven is altijd dingen missen, en nieuw dingen ontdekken. “Wat ik het meeste mis? Het besturen en managen van de hele organisatie die een gemeentebestuur is. Ik mis de genoegdoening om projecten te doen slagen en mensen tevreden te maken. Maar ik heb nu wat meer vrije tijd en er zijn minder verplichtingen. Ik zie mijn dochter van dichterbij opgroeien, wat een grote meerwaarde is in mijn leven”, zegt Filip Gijssels nog.