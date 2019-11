NSB Kaprijke herdenkt explosie van 75 jaar geleden waarbij 5 kinderen stierven Joeri Seymortier

22 november 2019

16u18 0 Kaprijke NSB Kaprijke-Lembeke heeft een herdenking gehouden voor de tragische explosie van 75 jaar geleden, waarbij toen vijf schoolkinderen het leven lieten.

Op het Eindeken in Kaprijke gebeurde er net na de oorlog, op 22 november 1944, een zwaar ongeval, waarbij vijf schoolkinderen van 11 en 12 jaar oud het leven lieten. De kinderen hadden een doos explosieven gevonden die door de Duitsers achtergelaten werden. De doos kwam tot ontploffing en dat maakte vijf slachtoffers. Er is nadien een kapelletje en nog later een gedenksteen geplaatst. De slachtoffers waren Medard Claeys, Firmin De Baets, Julien Teerlinck, Gilbert Van Heule en Robert Van Vooren. “Exact 75 jaar na het ongeval brachten we met een delegatie van NSB Kaprijke-Lembeke hulde bij de gedenksteen van de slachtoffers”, zegt Rudy Heynssens. “We hebben voor elk slachtoffer een brandende fakkel geplaatst en een bord met een kopie van hun doodsprentje, zodat de toevallige voorbijganger even kan stilstaan bij wat gebeurd is.”

Van Medard Claeys werd nog geen familie terug gevonden. Wie info heeft, kan contact opnemen met Rudy Heynssens op 09/373.68.18.