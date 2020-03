Na 20 jaar geduld: brandweerpost Kaprijke legt eerste steen voor nieuwe kazerne Joeri Seymortier

13u08 0 Kaprijke De brandweerpost Kaprijke krijgt tegen mei volgend jaar een gloednieuwe brandweerkazerne. Na twintig jaar wachten, werd zaterdag de officiële eerste steen gelegd.

De huidige brandweerkazerne van Kaprijke dateert van 1982 en is compleet verouderd. Op de terreinen naast het Sock in de Molenstraat wordt nu een nieuwe kazerne gebouwd. “De nieuwe kazerne is echt nodig”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Kartel). “Op mijn eerste dag als burgemeester kreeg ik van onze brandweermannen een baksteen cadeau. Een symbool om mij duidelijk te maken dat er spoed moest gezet worden achter het dossier. Het dossier werd al op de sporen gezet door het vorige gemeentebestuur, en ik ben blij dat wij het laatste duwtje kunnen geven hebben. De kazerne kost 1,8 miljoen euro en wordt betaald door de gemeente. Maar de Hulpverleningszone Meetjesland zal de kazerne de komende dertig jaar in maandelijkse schijven terugbetalen.”

Voor postoverste Patrick Goossens werd het een emotioneel moment. Hij kijkt hier al twintig jaar naar uit, maar afgelopen maandag brandde de vakantiewoning van hem en zijn vriendin uit. “Dit was een bijzonder emotionele week”, blikt Patrick Goossens terug. “Als brandweerman moeten uitrukken naar de brand van je eigen huis, is echt onwezenlijk. Maar we zijn optimistische mensen en alles komt daar goed. Ik ben blij dat ik deze emotionele week mag afsluiten met de eerste steen voor een nieuwe brandweerkazerne. Eindelijk! We vragen hier al twintig jaar naar. Hier wordt nog maar eens duidelijk dat de aanhouder wint. Onze huidige kazerne is echt aan vervanging toe. Wanneer het buiten dertig liter regent, heb ik het gevoel dat er tien liter binnenstroomt in onze gebouwen. Goed dat we volgend jaar kunnen verhuizen”, klinkt het nog.