N-VA is grootste partij in Kaprijke, CD&V houdt stand op twee Joeri Seymortier

27 mei 2019

10u32 0 Kaprijke N-VA is zondag de grootste partij geworden in Kaprijke, zowel bij de verkiezing van de Kamer als voor het Vlaams parlement.

In buurgemeenten Assenede en Eeklo is het Vlaams Belang de grootste partij geworden, maar Kaprijke heeft N-VA gestemd. CD&V staat op de tweede plaats in Kaprijke, en Vlaams Belang rukt op naar de derde plaats.

De stemmenkampioen van Kaprijke is Joke Schauvliege (CD&V) met 417 stemmen. Alexander De Croo (Open Vld) heeft 395 stemmen, en Pieter De Crem (CD&V) 372 voorkeurstemmen. Plaatselijke kandidate Inge De Gussem van N-VA haalt in haar eigen dorp 218 voorkeurstemmen.